Наполі переграв Лаціо у чвертьфіналі Кубка Італії

Забитий гол на другій хвилині приніс Наполі путівку до півфіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубка Італії Наполі вдома переміг Лаціо.

Зустріч розпочалася досить жваво. Вже на 2-ій хвилині матчу Інсіньє вивів вперед Наполі. Через шість хвилин найкращий бомбардир Лаціо Іммобіле не реалізував пенальті. А на 19-ій хвилині Хюсай отримав друге попередження і Наполі залишилося в меншості. А на 25-ій хвилині зустрічі склади вирівнялися - Лейва у складі Лаціо отримав друге попередження. Далі забитих голів не було і господарі святкували мінімальну перемогу та вийшли до півфіналу Кубка Італії.

Кубок Італії

1/4 фіналу, 21 січня

Наполі - Лаціо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 2 Інсіньє

Раніше, Фіорентина перемогла Наполі.

Нагадаємо, Лаціо знищив Сампдорію у 20 турі Серії А.