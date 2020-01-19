Лідер Динамо пропустив матч з Легією через хворобу

Циганков пропустив матч через міозит

Джерело - ФК Динамо.

У півзахисника Динамо Віктора Циганкова було виявлено запалення м'язів і через це він не потрапив до заявки на контрольну гру проти варшавської Легії.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Віктор підтримував свою команду в сьогоднішньому матчі на лаві запасних разом із партнерами по команді. Повернення гравця біло-синіх до роботи в загальній групі очікується вже за кілька днів.

Раніше, дебютна гра на турецькому зборі завершилася внічию 1:1.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.