Лідер Динамо пропустив матч з Легією через хворобу

Джерело - ФК Динамо.
У півзахисника Динамо Віктора Циганкова було виявлено запалення м'язів і через це він не потрапив до заявки на контрольну гру проти варшавської Легії.
Про це повідомляє прес-служба киян.
Віктор підтримував свою команду в сьогоднішньому матчі на лаві запасних разом із партнерами по команді. Повернення гравця біло-синіх до роботи в загальній групі очікується вже за кілька днів.
Раніше, дебютна гра на турецькому зборі завершилася внічию 1:1.
Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.