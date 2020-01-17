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Всеукраїнське об'єднання тренерів нагородило найкращих наставників 2019 року

Сьогодні 12:23 254 0
Це вже третя така щорічна акція
Всеукраїнське об'єднання тренерів нагородило найкращих наставників 2019 року
#УПЛ, #Рябоконь

Джерело - УПЛ.

16 січня Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу нагородило лауреатів за підсумками минулого року.

Про це повідомляє УПЛ.

Це вже третя така щорічна акція.

Наставник чернігівської Десни Олександр Рябоконь переміг в номінації Кращий тренер чемпіонату УПЛ 2019, випередивши гірника Луїша Каштру і коуча луганської Зорі Віктора Скрипника.

Крім Рябоконя, нагородили Сергія Ковальця (Оболонь-Бровар, кращий в Першій лізі), Василя Малика (Нива Тернопіль, Друга ліга), Сергія Соловйова (любителі) і Василя Івегеша (студенти). Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко отримав відзнаку Кубкова звитяга 2019 за унікальне рекордне досягнення – вихід до фіналу Кубку України.

На урочистій гала-церемонії зібралося кілька десятків осіб, відомих і шанованих у футболі України: тренерів, фахівців, функціонерів, ветеранів. Фактичним модератором заходу був Микола Павлов – голова Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.

Раніше, ФІФА зобов’язала Боруссію виплатити платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.

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