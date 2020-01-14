ФІФА зобов’язала Боруссію виплатити платіж солідарності за трансфер Ярмоленка

Дортмундська Боруссія має 30 днів, щоб заплатити школі Юність 136 500 євро.

Про це йдеться в рішенні Палати по вирішенню суперечок ФІФА.

"Позов позивача Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школі Юність частково задоволений. Відповідач, Боруссія Дортмунд, повинен заплатити позивачеві суму 136 500 євро протягом 30 днів з дня повідомлення про рішення. У разі якщо вищезгадана сума не буде заплачена відповідачем в зазначені терміни, за запитом ця справа має бути винесено на розгляд Дисциплінарного комітету ФІФА для прийняття формального рішення", - йдеться в повідомленні.