Монако веде переговори про покупку екс-гравця Динамо

Беланда може перейти до Монако

Екс-півзахисник київського Динамо Юнес Беланда, який нині перебуває на контракті у Галатасараї, найближчим часом може перейти до Монако.

Про це повідомляє azonceoldu.

Французький клуб веде переговори про трансфер Юнеса Беланда і вже досяг згоди з Галатасараєм. Очікується, що якщо Монако вдасться узгодити умови особистого контракту з Юнесом Беланда, то угода відбудеться.

Раніше повідомлялося про бажання Галатасарая продати Юнеса Беланда, щоб зробити спробу купити Алекса Тейшейру з Цзянсу Сунін. Однак марокканський хавбек відмовив клубам з Саудівської Аравії, які виявляли інтерес до його придбання.

Раніше, Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда.