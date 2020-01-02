 Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії
Сьогодні 01:10 698
Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі
Вчора 22:09 2447
Манчестер Сіті переміг Евертон, Вест Гем знищив Борнмут. Результати матчів 21 туру АПЛ
Вчора 21:26 968
Українка Білодід увійшла до ТОП-15 найкращих спортсменок року
Вчора 20:30 683
Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ
Вчора 16:29 416
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Вчора 11:49 777
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
31.12.2019 20:20 5923
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
31.12.2019 01:09 1282
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
30.12.2019 18:50 1731 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
30.12.2019 14:46 737
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:56 Баскетбол Американський форвард покинув Запоріжжя 23
13:46 Футбол Тоттенгем втратив Кейна 138
13:29 Бокс Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа 1069
13:06 Футбол Інтер готує трансфер Обамеянга 188
12:49 ММА Мак-Грегор перебуває у своїй найкращій формі - тренер 248
12:32 Футбол Рома хотіла підписати Яремчука 817
12:18 Футбол Герта узгодила трансфер Джаки 183
11:59 Теніс Світоліна оцінила свої виступи у 2019 році 379
11:46 Футбол Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря 567
11:28 Бокс Джошуа: У Вайлдера 40 поєдинків, чому він досі не об'єднав пояси у хевівейті 730
11:13 Футбол Сульшер: Гол перед перервою став убивчим ударом для Манчестер Юнайтед 410
10:51 Футбол Маркевич назвав найкращих гравців у 2019 році 592
10:34 ММА Президент UFC хоче організувати бій Мак-Грегор – Мейвезер 839
10:17 Теніс Світоліна: Хочу перемагати на Grand Slam та стати першою ракеткою світу 592
10:02 Блог Легенда №1. Олександру Шовковському - 45! 421
09:58 Футбол Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала 204
09:44 Футбол Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона 828
09:30 Баскетбол Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА 227
09:25 Блог З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери 331
09:16 Футбол Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер 246
08:59 Футбол Погба через травму пропустить декілька тижнів 705
08:56 Блог З легенди Барселони познущалася дівчина 402
08:46 Футбол Карпати хочуть створити потужний клуб 1042
08:30 Футбол Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона 818
08:13 Біатлон Санітра: Декілька вдалих стартів ще не зробили Дудченка зіркою 551

Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря

Сьогодні 11:46 567 0
Алекс Тейшейра може продовжити кар'єру у Туреччині
Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря
#Тейшейра, #Галатасарай

Джерело - sport.ua.

Галатасарай у зимове трансферне вікно планує підписати екс-хавбека Шахтаря Алекса Тейшейру, який виступає у Китаї за Цзянсу Сунін.

Про це повідомляє Fanatik.

Найближчим часом турецький клуб хоче продати колишнього хавбека Динамо Юнеса Беланда, за якого хоче виручити близько 10 млн євро. Отримані кошти підуть на придбання Алекса Тейшейри.

Відзначається, що 29-річний Тейшейра дуже хоче повернутися в європейський футбол, щоб знову отримати шанс пограти в Лізі чемпіонів.

Наразі Тейшейра виступає за китайський Цзянсу Сунін, із яким він має дійсний контракт до кінця наступного року. У лютому 2016 року клуб викупив контракт гравця у Шахтаря за 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.

Коментарі ()