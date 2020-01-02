Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря

Алекс Тейшейра може продовжити кар'єру у Туреччині

Галатасарай у зимове трансферне вікно планує підписати екс-хавбека Шахтаря Алекса Тейшейру, який виступає у Китаї за Цзянсу Сунін.

Про це повідомляє Fanatik.

Найближчим часом турецький клуб хоче продати колишнього хавбека Динамо Юнеса Беланда, за якого хоче виручити близько 10 млн євро. Отримані кошти підуть на придбання Алекса Тейшейри.

Відзначається, що 29-річний Тейшейра дуже хоче повернутися в європейський футбол, щоб знову отримати шанс пограти в Лізі чемпіонів.

Наразі Тейшейра виступає за китайський Цзянсу Сунін, із яким він має дійсний контракт до кінця наступного року. У лютому 2016 року клуб викупив контракт гравця у Шахтаря за 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.