Джерело - ua.tribuna.com.
Київське Динамо отримали бонус за зіграні 75 матчів Юнеса Беланда у складі Галатасараю.
Про це повідомляє Sabah.
У пункті трансферу півзахисника Юнес Беланда із Динамо у Галатасарай є пункт, який передбачає, що коли гравець проведе 75 матчів за турецький клуб, то киянам буде виплачено бонус у сумі 500 тис євро.
З огляду на вартість трансферу хавбека - 8 мільйонів євро, то сума виплат (разом з бонусами) Динамо становить 9,75 мільйонів євро.
Нагадаємо, Шабанов не потрапив у заявку збірної на матч із Португалією.