Динамо заробило на трансфері Беланда

Київське Динамо отримали бонус за зіграні 75 матчів Юнеса Беланда у складі Галатасараю.

Про це повідомляє Sabah.

У пункті трансферу півзахисника Юнес Беланда із Динамо у Галатасарай є пункт, який передбачає, що коли гравець проведе 75 матчів за турецький клуб, то киянам буде виплачено бонус у сумі 500 тис євро.

З огляду на вартість трансферу хавбека - 8 мільйонів євро, то сума виплат (разом з бонусами) Динамо становить 9,75 мільйонів євро.

Нагадаємо, Шабанов не потрапив у заявку збірної на матч із Португалією.