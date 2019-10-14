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Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда

Сьогодні 15:01 586 0
Динамо заробило на трансфері Беланда
Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда
#Беланда, #Галатасарай, #Динамо

Джерело - ua.tribuna.com.

Київське Динамо отримали бонус за зіграні 75 матчів Юнеса Беланда у складі Галатасараю.

Про це повідомляє Sabah.

У пункті трансферу півзахисника Юнес Беланда із Динамо у Галатасарай є пункт, який передбачає, що коли гравець проведе 75 матчів за турецький клуб, то киянам буде виплачено бонус у сумі 500 тис євро.

З огляду на вартість трансферу хавбека - 8 мільйонів євро, то сума виплат (разом з бонусами) Динамо становить 9,75 мільйонів євро.

Нагадаємо, Шабанов не потрапив у заявку збірної на матч із Португалією.

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