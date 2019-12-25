Павелко хоче змусити клуби УПЛ створити жіночі команди

Глава УАФ Андрій Павелко хоче внести зміни у ліцензування професійних футбольних клубів України.

Про це він заявив в інтерв'ю УАФ.

"У розвитку футболу в країні ми не тупцюємо на місці. Зараз ми, наприклад, плануємо справжню революцію в жіночому футболі. Ми впритул підійшли до прийняття рішення, згідно з яким, починаючи з сезону 2021/2022, професійні клуби отримуватимуть ліцензію за умови, що в їх структурі буде жіноча або дівоча команда.

У світі вже нерідкі випадки, коли на матчах жіночих команд збирається по 40-50 тисяч глядачів. І хоча наш жіночий футбол і футзал має певні успіхи, потенціал у цього напряму футболу дуже великий. Крім цього, нас чекає і реформування турніру U-21, системи змагань в ДЮФЛ", - сказав Павелко.