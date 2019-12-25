 Павелко хоче змусити клуби УПЛ створити жіночі команди | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко хоче змусити клуби УПЛ створити жіночі команди

Вчора 22:40 191 0
З подачі УАФ в жіночому футболі може з'явитися протистояння Динамо і Шахтаря
Павелко хоче змусити клуби УПЛ створити жіночі команди
#Павелко, #УАФ

Джерело - iSport.ua.

Глава УАФ Андрій Павелко хоче внести зміни у ліцензування професійних футбольних клубів України.

Про це він заявив в інтерв'ю УАФ.

"У розвитку футболу в країні ми не тупцюємо на місці. Зараз ми, наприклад, плануємо справжню революцію в жіночому футболі. Ми впритул підійшли до прийняття рішення, згідно з яким, починаючи з сезону 2021/2022, професійні клуби отримуватимуть ліцензію за умови, що в їх структурі буде жіноча або дівоча команда.

У світі вже нерідкі випадки, коли на матчах жіночих команд збирається по 40-50 тисяч глядачів. І хоча наш жіночий футбол і футзал має певні успіхи, потенціал у цього напряму футболу дуже великий. Крім цього, нас чекає і реформування турніру U-21, системи змагань в ДЮФЛ", - сказав Павелко.

Раніше, Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

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