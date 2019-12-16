Образи зі сторони уболівальників Райо Вальєкано щодо українського нападника Романа Зозулі мають розслідуватися іспанською поліцією.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ксенофобія, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і грубе хуліганство! Інакше не можна назвати те, що відбулося в Іспанії під час поєдинку Райо Вальєкано проти клубу Альбасете, за який виступає наш Роман Зозуля. Образи, які лунали на адресу нашого співвітчизника і відданого патріота України, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Щиро вдячний арбітру матчу, який прийняв рішення не продовжувати поєдинок, клубу Альбасете за підтримку Романа і керівництву Ла Ліги, яка вже засудила поведінку вболівальників Райо Вальєкано. Ксенофобії, расизму та іншим проявам нетерпимості не місце на трибунах, як і будь де!!! Романе, Українська асоціація футболу і вся Україна підтримують тебе! Слава Україні!", - розповів Павелко.