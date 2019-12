Нападник Ювентуса Пауло Дибала став найкращим бомбардиром Суперкубка Італії.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Дибала у матчі із Лаціо забив єдиний гол Ювентуса у грі, який став для нього вже 4-им у Суперкубках Італії.

Таким чином, нападник став найкращим бомбардиром в історії турніру. До цього по три голи забивали – Андрій Шевченко, Алессандро Дель П’єро, Самуель Ето’о та Карлос Тевес.

