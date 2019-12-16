Джерело - Чемпіон.
Український нападник Альбасете Роман Зозуля іронічно вказав на причину образ зі сторони ультрас Райо Вальєкано.
Про це розповів сам футболіст.
"Вони мене не ображають, через те, що я нацист. Вони мене ображають, бо я приймаю душ кожного дня і вмію читати, а в цьому районі мізерних людей такі речі погано сприймаються", - розповів Зозуля.
🚨 ROMAN ZOZULIA 🚨 | INFORMA @alvarobenitolb— Carrusel Deportivo (@KeikuAE) December 15, 2019
🎙️🗣️ Declaraciones del jugador en zona mixta:
➡️ "NO ME INSULTAN POR SER NAZI, QUE LO SOY; ME INSULTAN PORQUE SÉ LEER Y PORQUE ME DUCHO TODOS LOS DÍAS. ESO EN ESTE BARRIO DE CHUSMA ESTÁ MAL VISTO." pic.twitter.com/xv042968Ts
Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.