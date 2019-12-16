Український нападник Альбасете Роман Зозуля іронічно вказав на причину образ зі сторони ультрас Райо Вальєкано.

Про це розповів сам футболіст.

"Вони мене не ображають, через те, що я нацист. Вони мене ображають, бо я приймаю душ кожного дня і вмію читати, а в цьому районі мізерних людей такі речі погано сприймаються", - розповів Зозуля.