Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський засудив образи нападника Романа Зозулі зі сторони уболівальників Райо Вальєкано.
Про це розповів сам спортсмен.
"Не дивно, що Каталонія хоче незалежності.
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Я б теж не хотів жити в одній країні з фанатами Райо Вальєкано", - розповів Стаховський.
No sh.t people of #Catalunya want independence.. I also wouldnt want to live in the same country as fans or @RayoVallecano .... #Zozula 👊✊🔰— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 16, 2019
Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.