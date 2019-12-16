Сергій Стаховський прокоментував інцидент із Романом Зозулею

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський засудив образи нападника Романа Зозулі зі сторони уболівальників Райо Вальєкано.

Про це розповів сам спортсмен.

"Не дивно, що Каталонія хоче незалежності.

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Я б теж не хотів жити в одній країні з фанатами Райо Вальєкано", - розповів Стаховський.

No sh.t people of #Catalunya want independence.. I also wouldnt want to live in the same country as fans or @RayoVallecano .... #Zozula 👊✊🔰 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 16, 2019

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.