Зозуля розплакався у перерві матчу із Райо Вальєкано через образи – Варела

Нападник Альбасете Роман Зозуля розплакався після образ з боку уболівальників Райо Вальєкано.

Про це розповів віце-президент Альбасете Віктор Варела.

"Наш гравець плакав в перерві матчу, і було прийнято краще рішення захистити футбол, адже наша Ліга є прикладом. Суддя в першому таймі сказав, що вони повинні були припинити образи, і в кінці ми всі погодилися з рішенням. Президент Райо висловив жаль і привітав Зозулю.

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Зозуля дуже постраждав, це була дуже важка ситуація для нього. Він хороший партнер і хороший хлопець, і ми хочемо, щоб він міг грати без такого тиску. Нам всім потрібно постаратися викорінити ситуації, які бентежать нас усіх. Але це було складно і для гравців команди суперника", - розповів Варела.