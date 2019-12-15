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Матч Сегунди зупинили через Зозулю

Сьогодні 22:43 224 0
Матч Сегунди зупинили через Зозулю

Джерело - www.marca.com.

Матч 20 туру Сегунди між Райо Вальєкано і Альбасете довелося зупинитися після образ з боку вболівальників на адресу Романа Зозулі.

Про це повідомляє Marca.

В першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Zozulia eres un nazi" (Зозуля ти нацист), арбітр Хосе Лопес був змушений двічі призупинити гру. Після перерви гравці Альбасете відмовились виходити на поле.

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року на правах оренди перейшов у Райо Вальєкано, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017 підписав контракт з Альбасете.

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