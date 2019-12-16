Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею

Керівництво Ла-Ліги підтримало рішення арбітра перервати матч Райо Вальєкано - Альбасете.

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Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Ла-Ліга висловлює згоду з рішенням, прийнятим Хосе Антоніо Лопесом Тока, суддею матчу між Райо Вальєкано і Альбасете, призупинити матч через серйозні образ і погроз протягом першого тайму на адресу Романа Зозулі. Рішення було прийнято на прохання обох команд.

Ми працюємо над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії ", - йдеться на сайт Ла-Ліги.