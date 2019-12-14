Гвардіола: Хочу відпрацювати контракт до кінця

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не планує достроково розривати контракт із клубом.

Про це заявив сам іспанський спеціаліст.

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"Це брехня. У моєму контракті немає пункту про дострокове припинення співпраці з Сіті. Я вже не один раз заявляв, що планую відпрацювати контракт до кінця. Повторю і в цей раз", - розповів Гвардіола.