Гвардіола: Хочу відпрацювати контракт до кінця

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не планує достроково розривати контракт із клубом.
Про це заявив сам іспанський спеціаліст.
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"Це брехня. У моєму контракті немає пункту про дострокове припинення співпраці з Сіті. Я вже не один раз заявляв, що планую відпрацювати контракт до кінця. Повторю і в цей раз", - розповів Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що у Гвардіоли в контракті прописана можливість достроково покинути Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті.