Гвардіола: Ми не можемо конкурувати з ТОП-клубами

Манчестер Сіті поступається ТОП-командами Європи.

Про це розповів головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола.

"Поразка від Манчестер Юнайтед? У них є якість в захисті, вони добре грають на контратаках. Ми повинні це прийняти. Але це рівень, з яким ми стикаємося в матчах проти Ліверпуля, Барселони, Реала, Ювентуса. Це команди, з якими нам доводиться стикатися, і реальність така, що, може бути, зараз ми не можемо конкурувати з ними. Нам треба поліпшуватися і рухатися вперед. Слід подивитися на себе і сказати: "Добре, що нам потрібно зробити, щоб знову йти вперед?", - розповів Гвардіола.