У Гвардіоли в контракті прописана можливість покинути Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має право покинути клуб за рік до закінчення контракту.
Про це повідомляє The Times.
Відповідна можливість прописана в договорі з іспанським фахівцем. У травні минулого року Гвардіола продовжив контракт з "місцянами", який розрахований до літа 2021 року.
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Наразі Гвардіола не має наміру залишати Манчестер Сіті, незважаючи на невдалі виступити в АПЛ.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті.