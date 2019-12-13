У Гвардіоли в контракті прописана можливість покинути Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола має можливість достроково розірвати контракт

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має право покинути клуб за рік до закінчення контракту.

Про це повідомляє The Times.

Відповідна можливість прописана в договорі з іспанським фахівцем. У травні минулого року Гвардіола продовжив контракт з "місцянами", який розрахований до літа 2021 року.

Актуально: Гвардіола: Ми не можемо конкурувати з ТОП-клубами

Наразі Гвардіола не має наміру залишати Манчестер Сіті, незважаючи на невдалі виступити в АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті.