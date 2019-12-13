Співаковський: Якщо у Динамо буде новий тренер, то на 99% це буде не іноземець

Поява іноземного тренера у київському Динамо дуже малоймовірно.

Про це заявив ведучий ТаТоТак" Михайло Співаковський

"Навіть якщо у Динамо буде новий тренер, 99%, що це буде не іноземець. Наскільки я знаю, немає такого завдання шукати іноземця.

Іноземець - особа безконтрольна, а в разі чого ще й неустойку з тебе здере, з ним точно не домовишся", - сказав Співаковський.