Співаковський: Якщо у Динамо буде новий тренер, то на 99% це буде не іноземець

Джерело - Чемпіон.
Поява іноземного тренера у київському Динамо дуже малоймовірно.
Про це заявив ведучий ТаТоТак" Михайло Співаковський
"Навіть якщо у Динамо буде новий тренер, 99%, що це буде не іноземець. Наскільки я знаю, немає такого завдання шукати іноземця.
Іноземець - особа безконтрольна, а в разі чого ще й неустойку з тебе здере, з ним точно не домовишся", - сказав Співаковський.
Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.
Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.