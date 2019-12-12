МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи

Завершився груповий етап Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, 12-ма матчами шостого туру завершився груповий етап Ліги Європи.

Ференцварош Реброва залишив єврокубки, зігравши у Болгарії. Гент трьох українців вийшов з першого місця групи до плей-оф Ліги Європи.

Ліга Європи

6 тур, 12 грудня

Група G

Порту - Феєнорд 3:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 14 Діаз, 2:0 - 16 Маласія (авт), 2:1 - 19 Боттегін, 2:2 - 22 Ларссон, 3:2 - 34 Соареш

Рейнджерс - Янг Бойз 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Морелос, 1:1 - 89 Барішич (авт)

Група Н

Еспаньйол - ЦСКА 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 84 Влашич

Лудогорець - Ференцварош 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Лукокі, 1:1 - 90+5 Сігневич

Група І

Гент - Олександрія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Депуатр, 2:0 - 16 Депуатр, 2:1 - 54 Мірошніченко

Вольфсбург - Сент Етьєн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Отавіо

Група J

Рома - Вольфсберг 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Перотті (пен), 1:1 - 10 Флорені (авт), 2:1 - 19 Джеко, 2:2 - 64 Вейсман

Боруссія М - Башакшехір 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Тюрам, 1:1 - 44 Кахведжі, 1:2 - 90 Крівеллі

Група К

Слован - Брага 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 42 Шпорар, 1:1 - 44 Фонте, 2:1 - 70 Моха, 2:2 - 72 Трінкао, 2:3 - 75 Божиков, 2:4 - 9+3 Паулінью

Вулвергемптон - Бешикташ 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Діогу, 2:0 - 63 Діогу, 3:0 - 67 Дендонкер, 4:0 - 69 Діогу

Група L

Манчестер Юнайтед - АЗ Алкмар 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Янг, 2:0 - 58 Грінвуд, 3:0 - 62 Мата, 4:0 - 64 Грінвуд

Партизан - Астана 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Сума, 2:0 - 22 Садіг, 3:0 - 26 Асано, 4:0 - 76 Садіг, 4:1 - 79 Ротаріу

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.