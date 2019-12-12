Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи

Підопічні Шарана завершили виступи в єврокубках

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, у матчі 6-го туру Ліги Європи Гент приймав Олександрію.

Олександрійська команда пропустила два швидких м’ячі, які вплинули на перебіг гри. У другому таймі гості більш активніше грали в атаці і на 54-ій хвилині після передачі Безбородька відзначився Мірошніченко.

Олександрія завершила виступи у єврокубках, залишивши по собі хороші враження. Підопічні Шарана старалися у кожному матчі у доволі не простій групі Ліги Європи. Якби в олександрійці була група як у Динамо, то було б більше шансів на вихід з групи. А так маємо гідний виступ Олександрії у протистоянні з сильними суперниками.

Ліга Європи

6 тур, 12 грудня

Група І

Гент - Олександрія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Депуатр, 2:0 - 16 Депуатр, 2:1 - 54 Мірошніченко

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.