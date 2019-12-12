Арбітр матчу Шахтар - Аталанта Фелікс Цваєр не пропустив Шахтар у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів екс-нападник "гірників" Олег Матвєєв.

"Які почуття у вас після матчу Шахтар - Аталанта? Почуття, що арбітр вкрав у Шахтаря Лігу чемпіонів. Як можна було не дати другу жовту картку Мюріель в епізоді з фолом на Додо, я не розумію. Не можна сказати, як би в підсумку завершився матч, але те, що гірникам стало б легше, це однозначно. Мені чомусь здається, що позначився фактор нашої країни. Був би Додо гравцем англійського Манчестер Сіті або французького ПСЖ, то з таким фолом, який порушував, обов'язково заробив би гірчичник", - відзначив Матвєєв.