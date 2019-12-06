 Сульшер: Манчестерські дербі - це завжди особливі ігри | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер: Манчестерські дербі - це завжди особливі ігри

Вчора 23:16 121 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував матч із Манчестер Сіті
Сульшер: Манчестерські дербі - це завжди особливі ігри
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Матч Манчестер Юнайтед із Манчестер Сіті завжди особливий, однак не має занадто великого значення.

Про це розповів головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер.

"Манчестерські дербі - це завжди особливі матчі, але я б не сказав, що це має дуже велике значення.

З енергією у команди все в порядку, хоча у нас було на добу менше часу на підготовку до поєдинку, це не має ніякого значення. Тут свою роль зіграє адреналін. Вчора ми відновлювалися, гравці втомилися, але нас чекає ще один тренувальний день", - розповів Сульшер.

Раніше, Сульшер спростував свою відставку.

Нагадаємо, Почеттіно хоче очолити Манчестер Юнайтед.

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