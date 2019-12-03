Маурісіо Почеттіно може повернутися в АПЛ

Екс-наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може стати новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Аргентинський спеціаліст має намір змінити нинішнього наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера, який протягом трьох матчів не може привести свою команду до перемоги.

Відзначимо, що керівництво Манчестер Юнайтед довіряє Сульшеру і не збирається його звільняти, але якщо команда продовжить демонструвати невтішні результати, то боси можуть змінити свою позицію.

Нагадаємо, Почеттіно поверне Тоттенгему 12 млн, якщо очолить клуб АПЛ цього сезону.

Раніше, Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема.