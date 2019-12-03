Марка ван Бастена покарали у комп’ютерній грі

Картка "кумира" триразового володаря "Золотого м'яча" Марка ван Бастена у FIFA 20, була видалена з відеогри через нацистське привітання у прямому етері телеканалу Fox Sports.

Про це повідомляє footboom.com.

"Нам відомо про слова Марко ван Бастена. Ми дотримуємося принципів рівності та різноманітності і очікуємо, що вони дотримуються в нашій грі. Тому з цього моменту і до відповідного повідомлення картка "кумира" Марко ван Бастена виключається з наборів і драфту", - йдеться у повідомленні FIFA 20.

Нагадаємо,напередодні матчу 14-го туру чемпіонату Нідерландів між Аяксом та Хераклесом, Марко ван Бастен вимовив у ефірі нацистське привітання: "Sieg Heil".

Раніше, воротаря Кристал Пелас визнали невинним після нацистського жесту.