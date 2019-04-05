Воротаря Кристал Пелас визнали невинним після нацистського жесту

Футбольна асоціація Англії визнала воротаря Кристал Пелас Вейна Геннессі невинним після нібито нацистського жесту на камеру.
Про це повідомляє Sky Sports.
У січні нинішнього року проти валлійця було висунуто відповідне звинувачення після того, як жест Геннессі потрапив на фото в соціальних мережах його партнера по команді Макса Майєра.
Геннессі пізніше запросив приватне слухання і заперечував усі звинувачення.
Сам голкіпер заявив, що так склалося випадково, а знімок був зроблений в невідповідний момент.
У нинішньому сезоні Геннессі провів у воротах лондонського клубу 20 матчів, пропустивши 26 м'ячів.
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Джерело - Sky Sports.