Захисник Шахтаря бажає перейти до Манчестер Сіті

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко готовий перейти до Манчестер Сіті.

Про це він заявив каналу Трендець.

"Якби перед матчем сказали, що буде нічия, напевно, зраділи б. Коли закінчився матч, ми думаємо, що могли б ще забити, момент Тете в першому таймі, може, навіть виграли б. Завжди хочеться краще.

Чи готовий перейти в Ман Сіті, якщо клуби домовляться, але у мене була б в 5 разів менше зарплата? Так. Це розвиток, чемпіонат сильніший. Навіть перейду на зарплату нижче, пограю, наприклад, півроку, моя ціна зросте в багато разів, все одно я виграю від цього, підпишу контракт краще", - сказав Матвієнко.