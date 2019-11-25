Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника

Італійці хочуть запросити Тете

Італійський Мілан розпочав переговори з Шахтарем по 19-річному вінгеру гірників Тете.

Про це агент футболіста Пабло Буено заявив в інтерв'ю GaúchaZH.

"Коли Шахтар грав з Аталантою в Мілані, до мене підійшли представники россонері і попросили мене прояснити ситуацію по гравцеві. Ми поспілкувалися, і зараз клуби ведуть переговори між собою. Що стосується самого Тете, то він поки що просто чекає, так як ще невідомо, чи зможуть клуби домовитися між собою", - сказавє Буено. Актуально: Манчестер Сіті - Шахтар: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Також агент повідомив, що раніше Мілан був готовий запропонувати за перспективного гравця близько 20 млн євро, однак тепер, спостерігаючи прогрес хлопця, готовий підвищити суму до 30 млн.

Тете перейшов в Шахтар в лютому нинішнього року з Греміо. За його трансфер "гірники" заплатили 15 мільйонів євро, але за неофіційною інформацією, 15% економічних прав на гравця залишилися у бразильського клубу.

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