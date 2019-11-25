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Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника

Сьогодні 17:41 350 0
Італійці хочуть запросити Тете
Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника
#Тете, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Італійський Мілан розпочав переговори з Шахтарем по 19-річному вінгеру гірників Тете.

Про це агент футболіста Пабло Буено заявив в інтерв'ю GaúchaZH.

"Коли Шахтар грав з Аталантою в Мілані, до мене підійшли представники россонері і попросили мене прояснити ситуацію по гравцеві. Ми поспілкувалися, і зараз клуби ведуть переговори між собою.

Що стосується самого Тете, то він поки що просто чекає, так як ще невідомо, чи зможуть клуби домовитися між собою", - сказавє Буено.

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Також агент повідомив, що раніше Мілан був готовий запропонувати за перспективного гравця близько 20 млн євро, однак тепер, спостерігаючи прогрес хлопця, готовий підвищити суму до 30 млн.

Тете перейшов в Шахтар в лютому нинішнього року з Греміо. За його трансфер "гірники" заплатили 15 мільйонів євро, але за неофіційною інформацією, 15% економічних прав на гравця залишилися у бразильського клубу.

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