Захисник Динамо зацікавлений у переході до Корінтіанса через сімейні обставини

Джерело - Tribuna.com.
Бразильський клуб Корінтіанс не планує викуповувати контракт Сідклея, а розраховує орендувати його на весь 2020 рік.
Про це повідомляє журналіст Марко Белло.
Сам футболіст вже висловив зацікавленість у поверненні до Бразилії через сімейні обставини, адже його дочка Ана Клара живе зі своєю матір'ю в Куритибі.
Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.
Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.
Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.
Раніше повідомлялося, що футболіст перейде в Бенфіку в 2020 році. Але згодом Бенфіка спростувала інтерес до Сідклею.