Захисник Динамо зацікавлений у переході до Корінтіанса через сімейні обставини

Сідклей бажає перебратися до Бразилії

Бразильський клуб Корінтіанс не планує викуповувати контракт Сідклея, а розраховує орендувати його на весь 2020 рік.

Про це повідомляє журналіст Марко Белло.

Сам футболіст вже висловив зацікавленість у поверненні до Бразилії через сімейні обставини, адже його дочка Ана Клара живе зі своєю матір'ю в Куритибі.

Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.

Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.

Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що футболіст перейде в Бенфіку в 2020 році. Але згодом Бенфіка спростувала інтерес до Сідклею.