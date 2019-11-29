Названо претендентів на звання найкращого тренера року в Україні

На нагороду претендують Шевченко, Петраков і Скрипник

Джерело - УАФ.

На звання найкращого тренера в Україні у 2019 році претендують Андрій Шевченко (національна збірна України), Олександр Петраков (юнацька збірної України U-20) і Віктор Скрипник (Зоря).

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Голосування за кандидатів уже почалося, в ньому беруть участь професійні футболісти і футболістки, тренери клубів УПЛ і ПФЛ.

Відзначимо, що ім'я переможця оголосять 2 грудня на стадіоні НСК Олімпійський, де і відбудеться церемонія Футбольні зірки України-2019.

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