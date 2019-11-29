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Шаран: Олександрія ні тактично, ні фізично не програла Вольфсбургу

Сьогодні 08:45 610 0
Володимир Шаран прокоментував матч із Вольфсбургом
Шаран: Олександрія ні тактично, ні фізично не програла Вольфсбургу
#Шаран, #Олександрія, #Ліга Європи

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія до останнього билися за результат у матчі Ліги Європи із Вольфсбургом.

Про це розповів головний тренер українського клубу Володимир Шаран.

"Ні тактично, ні фізично ми взагалі не програли Вольфсбургу. Єдине, що проти високих захисників суперника було складно грати у верхових дуелях, тут ми програвали.

Перед цим поєдинком у нас були серйозні кадрові втрати: Сітало, Довгий, Третьяков, який отримав травму, але вийшов на заміну. Ковалець, який вчора отримав травму, але вийшов на поле, однак не зміг продовжити гру в другій половині першого тайму.

Дуже вдячний нашим футболістам на самовіддачу. Вони до останньої секунди боролися для того, щоб зрівняти рахунок", - відзначив Шаран.

Раніше, Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи.

Нагадаємо, 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи.

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