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Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи

Сьогодні 21:46 303 0
Знову олександрійці програли німцям
Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи
#Олександрія, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, у матчі 5 туру Ліги Європи Олександрія у Львові зустрічалася з німецьким Вольфсбургом.

На 13-ій хвилині матчу після обрізки Запорожана на своїй половині поля гості мали шанс відкрити рахунок, але фортуна була на боці господарів. А через кілька хвилин воротам німецької команди загрожував Шастал, але не переграв голкіпера. Далі у складі Олександрії травмувався ключовий гравець в атаці Ковалець. Наприкінці тайму у ворота номінальних господарів було призначено пенальті, яке реалізував Вегхорст. 

У другому таймі матчу Олександрія створила кілька моментів біля воріт суперника. Банада мав шанс зрівняти рахунок. На 83-ій хвилині матчу Паньків парирував підступний удар Клауса. 

Олександрія зазнала поразки і втратила шанси на вихід з групи Ліг Європи сезону 2019/2020 років. 

Ліга Європи
5 тур, 28 листопада
Група І

Олександрія – Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Вегхорст (пен)

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Денис Безбородько 39), Денис Мірошніченко, Андрій Запорожан, Валерій Лучкевич (Максим Задерака 86), Павло Пашаєв, Дмитро Шастал (Максим Третьяков 55), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра

Вольфсбург: Коен Кастельс, Вілліам де Азеведо (Кевін Мбабу 90+1), Джеффрі Брума, Ваут Вегорст, Адмір Мехмеді (Фелікс Клаус 80), Жером Руссійон, Жозуа Гілявогі, Джон Ентоні Брукс, Максиміліан Арнольд, Марсель Тіссеран, Жоау Віктор (Ренато Штеффен 61)

Попередження: Павло Пашаєв 45+1, Денис Безбородько 71 – Джеффрі Брума 19, Жером Руссійон 69, Вілліам де Азеведо 88

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