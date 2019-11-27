Рафаїлов: Бонавентуре просив зарплату, як у Мбаппе

Джерело - sport.ua.
Колишній нападник луганської Зорі Бонавентуре має дуже складний характер.
Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив в ефірі ТаТоТаке.
"Бонавентуре дуже складний за характером футболіст. Дуже. Знаю, що Арсенал пропонував за нього 15 мільйонів... Але я знаю його характер. Він насамперед купив годинник за 35 тисяч євро, а влітку полетів в Монако, де найняв вертоліт і катер. А коли він переходив в Брюгге, то зарплату просив таку, як Мбаппе. Каже, Мбаппе ж отримує (посміхається). Але хто ти, а то Мбаппе?
У нього просто зірвало голову. У Зорі у нього спочатку зарплата була десять тисяч, а коли йшов - 50", - сказав Рафаїлов.
Раніше, УПЛ перенесла матч Динамо – Зоря.
Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ.