 Сабо: В 23:00 обходив кімнати, а за ніч Мілевський з Алієвим напивалися | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: В 23:00 обходив кімнати, а за ніч Мілевський з Алієвим напивалися

Сьогодні 09:06 1186 0
Йожеф Сабо прокоментував роботу із Мілевським та Алієвим
Сабо: В 23:00 обходив кімнати, а за ніч Мілевський з Алієвим напивалися
#Сабо, #Мілевський, #Алієв

Джерело - footboom.com.

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо не зміг співпрацювати із Артемом Мілевським та Олександром Алієвим.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я двічі їх брав з Динамо на навчально-тренувальні збори, які проходили в Португалії. На жаль, у мене не вийшло.

В 23.00 я обходив усі кімнати, в яких відпочивали футболісти. Все було нормально. Розпорядок дотримувався. Але за ніч Мілевський з Алієвим напивалися. І мені доводилося відправляти їх додому", - відзначив Сабо.

Раніше, Сабо врятував кар’єру Андрію Шевченку.

Нагадаємо, Динамо Брест вперше в історії стало чемпіоном Білорусі.

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