Сабо: В 23:00 обходив кімнати, а за ніч Мілевський з Алієвим напивалися

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо не зміг співпрацювати із Артемом Мілевським та Олександром Алієвим.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я двічі їх брав з Динамо на навчально-тренувальні збори, які проходили в Португалії. На жаль, у мене не вийшло.

В 23.00 я обходив усі кімнати, в яких відпочивали футболісти. Все було нормально. Розпорядок дотримувався. Але за ніч Мілевський з Алієвим напивалися. І мені доводилося відправляти їх додому", - відзначив Сабо.