Сабо: В 23:00 обходив кімнати, а за ніч Мілевський з Алієвим напивалися

Джерело - footboom.com.
Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо не зміг співпрацювати із Артемом Мілевським та Олександром Алієвим.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я двічі їх брав з Динамо на навчально-тренувальні збори, які проходили в Португалії. На жаль, у мене не вийшло.
В 23.00 я обходив усі кімнати, в яких відпочивали футболісти. Все було нормально. Розпорядок дотримувався. Але за ніч Мілевський з Алієвим напивалися. І мені доводилося відправляти їх додому", - відзначив Сабо.
Раніше, Сабо врятував кар’єру Андрію Шевченку.
Нагадаємо, Динамо Брест вперше в історії стало чемпіоном Білорусі.