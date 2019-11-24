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Динамо Брест вперше в історії стало чемпіоном Білорусі

Сьогодні 15:20 213 0
Історичне досягнення Динамо
Динамо Брест вперше в історії стало чемпіоном Білорусі
#Динамо, #Мілевський, #Хобленко

Джерело - footballua.tv.

Сьогодні, 24-го листопада, у матчі 29 туру Білоруської Вищої ліги брестське Динамо обіграло Вітебськ та достроково стало чемпіоном країни.

Український нападник Динамо Олексій Хобленко забив переможний гол у матчі. Перемога гарантувала динамівцям звання чемпіона Білорусі. Вони стали недосяжні для БАТЕ, який розташувався на другій сходинці.

Таким чином, українці Олександр Нойок, Артем Мілевський та Олексій Хобленко офіційно стали  чемпіонами Білорусі.

Відзначимо, що динамівці перерали гегемонію БАТЕ, яке тривало з 2006-го року.

Чемпіонат Білорусі

29 тур, 24 листопада

Динамо - Вітебськ 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Хобленко

Раніше, Мілевський забив свій п'ятий гол в сезоні.

Також, Мілевського оштрафували за агресивну поведінку у чемпіонаті Білорусі.

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