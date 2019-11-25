Сабо: Я витягнув Шевченка з дна і зробив з нього футболіста

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо у минулому врятував кар'єру коуча збірної України Андрія Шевченка.

Про це Сабо заявив в інтерв'ю Footboom.

"Я дуже багато в нього вклав. Але ж Шевченко міг би прірву. Я витягнув Андрія з дна і зробив з нього футболіста. У нього були дуже серйозні проблеми. Він приходив на тренування з тиском 180/40, ми не допускали його до занять. Я його викликав до себе і говорив: Знаєш, Андрюша, ти сьогодні не будеш тренуватися. Сходи краще в ліс, прогуляйся.

Я бачив в Шевченко талант, тому забрав його з Динамо -2 в першу команду. Тоді йому було всього 17 років. Андрія вдалося врятувати разом з президентом клубу Григорієм Суркісом , до якого я звернутися за допомогою. Григорій Михайлович зі своїми людьми зустрічалися з компанією Андрія. З тими хлопцями Шевченко курив і робив інші негарні речі. В результаті тієї зустрічі нам вдалося вирвати молодого футболіста з поганої компанії. Згодом він розкрився, ставши тим Шевченко, якого знають у всьому світі", - сказав Сабо.