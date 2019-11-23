Маркевич: Динамо має виходити з групи за будь-яких розкладів

Зараз у всіх українських клубів є шанси пробитися в плей-оф євротурнірів.

Про це екс-наставник збірної України Мирон Маркевич заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Зараз у всіх наших клубів є шанси пробитися в плей-оф євротурнірів. Динамо має виходити з групи ЛЄ за будь-яких розкладів. Подивимося за Шахтарем. Дві нічиї із загребським Динамо трохи зменшили шанси донеччан. Проте, все, як і раніше, залежить від самих гірників. Олександрія непогано проявляє себе на тлі таких сильних суперників, як Вольфсбург, Гент і Сент-Етьєн. Згадуючи матчі команди Володимира Шарана в перших чотирьох турах, є підстави припускати, що олександрійці можуть виграти в двох матчах, що залишилися, і пробитися в плей-оф Ліги Європи. Цього я їм бажаю від щирого серця", - зазначив Маркевич.