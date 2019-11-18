Маркевич назвав проблеми збірної України

У збірної України не велика обойма футболістів, важливо, щоб на Євро-2020 команда поїхала у повному складі.

Про це розповів голова комітету збірних команд Української асоціації футболу Мирон Маркевич.

"Треба спокійно все проаналізувати. У нас є проблеми. У нас, в принципі, обойма – 13-14 футболістів. Дуже важливо, щоб на фінал ми поїхали повним складом. Щоб не було так, як вчора, – у того травма, в іншого травма… Тож потрібно вгамуватися з дифірамбами і спокійно готуватися до фіналу", - відзначив Маркевич.