 Маркевич спростував переговори з клубом із Казахстану | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич спростував переговори з клубом із Казахстану

Сьогодні 17:33 512 0
Мирон Маркевич прокоментував інтерес клубу із Казахстану
Маркевич спростував переговори з клубом із Казахстану
#Маркевич

Джерело - footboom.com.

Колишній головний тренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич спростував переговори із одним з клубів Казахстану.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ви хочете мене запитати про Казахстані? Нічого не знаю! Ні з ким з представників казахстанських клубів я не розмовляв.

А якби надійшла пропозиція з Казахстану? Навіть не знаю. Все залежить від багатьох факторів. Я не розумію, яка то може бути команда. Так, я хочу ще попрацювати. Це однозначно. Але говорив уже не раз: хочу взяти участь в серйозному проекті як "Металіст" або "Дніпро". Просто кудись їхати, то я вже не в тому віці", - розповів Маркевич.

Раніше повідомлялося, що Маркевич веде переговори з клубом із Казахстану.

Нагадаємо, Маркевич назвав проблеми збірної України.

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