Маркевич спростував переговори з клубом із Казахстану

Колишній головний тренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич спростував переговори із одним з клубів Казахстану.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ви хочете мене запитати про Казахстані? Нічого не знаю! Ні з ким з представників казахстанських клубів я не розмовляв.

А якби надійшла пропозиція з Казахстану? Навіть не знаю. Все залежить від багатьох факторів. Я не розумію, яка то може бути команда. Так, я хочу ще попрацювати. Це однозначно. Але говорив уже не раз: хочу взяти участь в серйозному проекті як "Металіст" або "Дніпро". Просто кудись їхати, то я вже не в тому віці", - розповів Маркевич.