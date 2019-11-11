Грімм: Потрібно переглянути повноваження УПЛ та УАФ

Президент УПЛ про співпрацю з УАФ

УАФ і УПЛ мають рухатися в одному напрямку на всіх рівнях і дбати про розвиток футболу.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Ліцензуванням клубів займається УАФ. Покаранням гравців і тренерів – КДК. Виходить, що УПЛ відповідає лише за розклад матчів і їх проведення. Яка реальна сила ліги? Це якраз те, що хочу запропонувати – переглянути повноваження ліги і асоціації. Тут потрібні зміни. Поки не можу розповісти деталі, але ви з вашими колегами думаєте у правильному напрямку. Коли я працював президентом Швейцарської футбольної ліги, то ми проводили ліцензування клубів і відповідали за дисциплінарні покарання. У нас була вся повнота влади. Якщо ви контролюєте ліцензування клубів, то ви керуєте розвитком ліги на всіх рівнях: спорт, фінанси, інфраструктура і так далі. У всіх лігах по-різному. Здається, у Німеччині ліцензуванням займається бундесліга, а Німецький футбольний союз відповідає за дисциплінарні рішення. За якою схемою б УПЛ та УАФ не працювали, вони мають рухатися в одному напрямку на всіх рівнях і дбати про розвиток футболу. Але якщо все будувати з нуля, то я б сказав, що ліга має відповідати за ліцензування. Тоді ви можете висувати клубам вимоги по інфраструктурі та інших аспектах, щоб допустити їх до змагань", - зазначив Грімм.

Нагадаємо, Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.