Українська Прем’єр-ліга залишилась без віце-президента

Сьогодні, 1 листопада, віце-президент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський залишив свою посаду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Маркіян Ключковський офіційно покинув свій пост в українській Прем’єр-лізі . До цього він деякий час формально залишався в штаті Ліги, працюючи "на громадських засадах".

Президент УПЛ Томас Грімм залишається в Лізі мінімум до квітня. Його обрали 6 квітня 2018 року з терміном контракту на два роки. Не виключено, що Томас Грімм відпрацює в українській Прем'єр-лізі до кінця сезону 2019/20.

Раніше, телеканал 2+2 готовий компенсувати витрати ТК Футбол.

Нагадаємо, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.