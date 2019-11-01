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Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ, Грімм залишається

Сьогодні 13:49 299 0
Українська Прем’єр-ліга залишилась без віце-президента
Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ, Грімм залишається
#Ключковський, #Грімм, #УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Сьогодні, 1 листопада, віце-президент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський залишив свою посаду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Маркіян Ключковський офіційно покинув свій пост в українській Прем’єр-лізі . До цього він деякий час формально залишався в штаті Ліги, працюючи "на громадських засадах".

Президент УПЛ Томас Грімм залишається в Лізі мінімум до квітня. Його обрали 6 квітня 2018 року з терміном контракту на два роки. Не виключено, що Томас Грімм відпрацює в українській Прем'єр-лізі до кінця сезону 2019/20.

Раніше, телеканал 2+2 готовий компенсувати витрати ТК Футбол.

Нагадаємо, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.

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