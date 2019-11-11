Іванісеня: Про виклик до збірної України дізнався від Михайличенка

Джерело - Tribuna.com.
Про виклик до збірної України півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня дізнався від Богдана Михайличенка.
Про це Іванисеня заявив в інтерв'ю Профутбол.
"Я дізнався про це від Боді Михайличенко. Він мені подзвонив і запитав: "Тебе що в збірну викликали?" А я був з сім'єю і навіть нічого не знав. Зайшов на сайт, подивився і був шокований. Неймовірні емоції, які просто не передати словами.
Ще два роки тому був без команди. Ходив тренуватися на штучному полі в Києві. Футбол дивився тільки по телевізору, а тепер їду в збірну.
Коли я потрапив в команду Динамо Тбілісі, у мене там з'явився шанс грати і прогресувати. Потім дізнався про інтерес Зорі - коли дізнався, що там з'явився Скрипник і він мене запрошує, відразу зрозумів, що це перспективний проект, і звідси є можливість потрапити в збірну.
Досвід показав, що так і є - 4 місяці і мене запросили в національну команду.
Там я грав атакуючого півзахисника. Ми грали в два опорних, і я був такий собі вісімкою. Тут тактика у нас інша - граємо ромбом, а моя позиція - чиста шістка. Граю ніби ліберо.
Як наш тренер каже: "Завжди відкритий, завжди зі мною повинні обігратися". Тому тут я рояль тягаю, а пацани на ньому попереду грають", - сказав Іванісеня.
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