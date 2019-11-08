Андрій Шевченко прийняв рішення довикликати ще одного нападника у національну збірну України

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав у збірну України нападника Динамо Артема Бєсєдіна на товариський матч проти Естонії та матч відбору на Євро-2020 із Сербією.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Востаннє 23-річний гравець отримував виклик до національної команди в червні цього року. Щоправда, тоді Бєсєдін залишився в запасі в матчі із Сербією.

Також нападник перебував у резервному списку синьо-жовтих перед вересневими та жовтневими поєдинками.

Раніше, у збірну України довикликав півзахисника Зорі.

Нагадаємо, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.