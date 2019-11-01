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Суркіс: Залишити Шахтар без м'яча - це дорогого коштує

Сьогодні 22:50 277 0
Президент клубу про гру з гірниками
Суркіс: Залишити Шахтар без м'яча - це дорогого коштує
#Суркіс, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Президент Динамо Ігор Суркіс не висловував критику після нічиєї киян з Карпатами.

Про це президент клубу заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Цікавий футбол. Всі чекали пенальті, але хлопці молодці, дотерпіли, виграли, показали якісний футбол. За довгий час показали бійцівські якості, підкріплені підготовкою, тренерської думкою. Динамо нічим не поступалося Шахтарю.

Задоволений і результатом і грою. Особливо першим таймом, коли команда пресингувала, залишити Шахтар без м'яча - це дорогого коштує. План на гру виконали. Сподіваюся, після такої перемоги команда буде прогресувати.

Не було критики від мене після нічиєї з Карпатами. Я перебуваю всередині процесу, бачу, що відбувається в команді. Треба дати час Михайличенку побудувати команду. Ми вже бачимо, в який футбол він хоче грати. Це агресивний футбол з швидким переходом з оборони в атаку", - зазначив Суркіс.

Раніше, Циганик відзначав, що Михайличенко вимушений ставити Соля до складу Динамо.

Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.

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