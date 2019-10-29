Циганик: Михайличенко вимушений ставити Соля до складу Динамо

Нинішній головний тренер Динамо Олексій Михайличенко підтримував варіант з придбанням нападника Франа Соля.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик в авторіській програмі Циганик Live.

"Поява Соля в Динамо була тривалою. Спочатку говорили, що він не підходить, за нього запросили великі гроші, так що його трансфер не розглядався.

Але історія тривала півтора місяця, приїжджали агенти, знижували ціну, намагалися дотиснути президента. У якийсь момент президент послухав головного тренера Хацкевича, який сказав, що саме цей футболіст йому потрібен. Але перед трансфером Суркіс провів свого роду опитування серед селекціонерів. На той момент спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко був за підписання Соля.

Соль грає, тому що Михайличенко зараз потрібно нести відповідальність за рішення, потрібно ставити Соля, давати йому грати. Показати, що Сіль зараз не підходить Динамо - на це ніхто не наважиться. Друга причина - Соля потрібно продавати. Якщо він не буде грати - потенційні покупці подивляться статистику, це вплине на інтерес і ціну. Так що Соль буде грати до зими точно", - сказав Циганик.