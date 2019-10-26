Костишин залишився у запасі Колоса на матч з Маріуполем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12 туру УПЛ ФК Маріуполь вдома прийме ковалівський Колос.
Стали відомі стартові склади команд.
Маріуполь: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Федорчук, Биков, Мишньов, Танковський, Горбунов, Вакула, Чурко
Запасні: Поспєлов, Яворський, Тищенко, Чех, Корнієнко, Топалов, Кащук
Колос: Волинець, Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Смирний, Ільїн, Морозко, Нехтій
Запасні: Яшков, Сахневич, Задоя, Кожушко, Волков, Джемаль, Костишин
Матч розпочнеться о 14:00.
Команди розсудить Юрій Можаровський.
Нагадаємо, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.