Романов розсудить Шахтар і Олександрію. Суддівські призначення на 12 тур УПЛ

Кривушкін працюватиме на матчі Динамо

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 12 туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Призначення арбітрів:

26 жовтня

Маріуполь – Колос – Юрій Можаровський (Львів)

Зоря – Ворскла – Денис Шурман (Київська обл.)

Олімпік – СК Дніпро-1 – Євген Арановський (Київ)

27 жовтня

Львів – Десна – Ярослав Козик (Мукачево)

Шахтар – Олександрія – Віталій Романов (Дніпро)

Динамо – Карпати – Дмитро Кривушкін (Харків)

Раніше, Григорій Суркіс зазначав, що Динамо завжди платило податки у повному обсязі.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.