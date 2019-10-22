Романов розсудить Шахтар і Олександрію. Суддівські призначення на 12 тур УПЛ

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 12 туру УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Призначення арбітрів:
26 жовтня
Маріуполь – Колос – Юрій Можаровський (Львів)
Зоря – Ворскла – Денис Шурман (Київська обл.)
Олімпік – СК Дніпро-1 – Євген Арановський (Київ)
27 жовтня
Львів – Десна – Ярослав Козик (Мукачево)
Шахтар – Олександрія – Віталій Романов (Дніпро)
Динамо – Карпати – Дмитро Кривушкін (Харків)
Раніше, Григорій Суркіс зазначав, що Динамо завжди платило податки у повному обсязі.
Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.