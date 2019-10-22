Шахтар U-19 зіграв внічию з динамівцями у 3 турі Юнацької ліги УЄФА

Гірники з 65-ої хвилини матчу грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі Юнацької ліги УЄФА юнаки Шахтаря зустрічалися з однолітками з загребського Динамо.

Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. На початку тайм голкіпер господарів парирував небезпечний удар Марина. А на початку другого тайму гірники відкрили рахунок. Йосипович порушив правила проти Сікана і було призначено пенальті, яке реалізував Бондаренко. Але вже через 5 хвилин припустився помилки голкіпер господарів Трубін і Янкович зрівняв рахунок.

У середині другого тайму зустрічі захисник Шахтаря Егбуджо в інтервалі двох хвилин отримав два попередження і залишив команду у меншості. Наприкінці матчу Шипош відверто пробачив гсоподарів за помилку в обороні, з близької відстані пробивши повз ворота Трубіна.

Юнацька ліга УЄФА.

Група С.

3 тур, 22 жовтня

Шахтар U-19 - Динамо Загреб U-19 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Бондаренко (пен), 1:1 – 55 Янкович

Раніше, Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб.

Нагадаємо, Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо.