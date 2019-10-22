Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб

Джерело - xsport.ua.
Шахтар оголосив заявку на матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи проти Динамо Загреб.
До складу повернувся захисник Ісмаїлі, який пропустив гру з Колосом (6:0) в УПЛ.
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко
Захисники: Додо, Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар
Актуально: Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Півзахисники: Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентіньо, Євген Коноплянка, Марлос, Сергій Болбат
Нападник: Жуніор Мораес
Раніше, Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб.