Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб

Мій профіль
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 1132
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
Вчора 20:57 1985
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
Вчора 11:55 2362
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
Вчора 10:50 22548
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 09:53 46363
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
20.10.2019 21:09 1018
Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
20.10.2019 18:56 1249
Шахтар анонсував новий трансфер
20.10.2019 17:03 4828
Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ
20.10.2019 11:38 445
Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва
20.10.2019 10:56 7852 1
Навколо спорту
Блоги
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ Valeriy Ruchka
20.10.2019 18:35 1613
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 410
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 470
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3020
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 764
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:25 Футбол Барселона заплатила Атлетіко 15 мільйонів євро у справі Грізманна 103
10:10 Футбол Караваєв: Суддя міг призначити пенальті у ворота Динамо 1011
09:55 Футбол Реал хоче придбати одного з лідерів Манчестер Сіті 258
09:40 Футбол Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити 149
09:25 Хокей Філадельфія розгромила Вегас. Результати матчів НХЛ 188
09:09 Теніс Збірна України дізналася можливих суперників у Кубку Федерації 852
08:55 Бокс Анатолій Ломаченко отримав спеціальний пояс від WBC 672
08:40 Футбол Фіорентина втратила два очки у матчі з Брешією у 8 турі Серії А 145
08:24 Футбол Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб 638
08:08 Футбол Зінченко пропустить матч з Аталантою через хворобу 434
06:48 Футбол Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів 1132
00:15 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 206
00:04 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 327
21 Жовтня 2019
23:54 Футбол Шеффілд Юнайтед переміг Арсенал у 9 турі АПЛ 318
23:44 Футбол Блохін спростував бійку між Суркісом та Павелком 999 2
23:32 Футбол Лунін претендує на нагороду найкращому молодому гравцю року 389
23:17 Футбол Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб 280
22:52 Футбол Франков: Яремчук у молодіжці програвав конкуренцію Бєсєдіну 566
22:35 Футбол Суркіс: Динамо завжди платило податки у повному обсязі 400 1
22:21 Бокс Руїс схуд перед реваншем з Джошуа 555
22:20 Блог Підтримай Шахтар в Манчестері! 3516
21:55 Футбол Степаненко спростував інтерес клубів АПЛ 288
21:42 Футбол Каштру відмовився назвати гучний трансфер Шахтаря 635
21:31 Футбол Моджі: Манчестер Юнайтед повинний запросити Аллегрі 260
21:18 Футбол Рамос: Всі в роздягальні до самої смерті за Зідана 310

Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб

Сьогодні 08:24 638 0
Став відомий список гравців, які можуть зіграти за донеччан у третьому турі ЛЧ
Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб
#Шахтар, #Динамо

Джерело - xsport.ua.

Шахтар оголосив заявку на матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи проти Динамо Загреб.

До складу повернувся захисник Ісмаїлі, який пропустив гру з Колосом (6:0) в УПЛ.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко

Захисники: Додо, Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар

АктуальноШахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Півзахисники: Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентіньо, Євген Коноплянка, Марлос, Сергій Болбат

Нападник: Жуніор Мораес

Раніше, Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб.

Коментарі ()