Шахтар налаштовується на важкий матч із Динамо Загреб у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Чи дивився матчі Динамо в чемпіонаті Хорватії? Так. Особисто я переглянув кілька матчів Динамо, наш тренерський штаб – близько 10. Звісно, не лише в Лізі чемпіонів, а й у чемпіонаті. Буде дуже складний поєдинок із командою, що має певні шаблонні характеристики. Вони повторюють їх від матчу до матчу, однак змінюють свою тактичну схему. Динамо виступало у формації 5–3–2, 4–3–3, часом у ході гри змінювали її на 3–4–3…