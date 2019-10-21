Джерело - shakhtar.com.
Шахтар налаштовується на важкий матч із Динамо Загреб у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.
"Чи дивився матчі Динамо в чемпіонаті Хорватії? Так. Особисто я переглянув кілька матчів Динамо, наш тренерський штаб – близько 10. Звісно, не лише в Лізі чемпіонів, а й у чемпіонаті. Буде дуже складний поєдинок із командою, що має певні шаблонні характеристики. Вони повторюють їх від матчу до матчу, однак змінюють свою тактичну схему. Динамо виступало у формації 5–3–2, 4–3–3, часом у ході гри змінювали її на 3–4–3…
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Деякі дії є шаблонними для цього суперника: довгий пас, м’яч на нападника, підключення інсайдів, четверо футболістів у нашій лінії оборони, передача до зони. Ми повинні бути уважними. Попереду небезпечна гра із супротивником, що є небезпечним в атаці", - відзначив Каштру.
Нагадаємо, лідер Шахтаря зможе зіграти у Лізі чемпіонів.